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21.08.19 09:36

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК

В.о. голови Окружного адмінсуду Києва замість скандального судді Павла Вовка став суддя Володимир Келеберда, який був серед суддів, які задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського про націоналізацію "Приватбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр Протидії Корупції на своїй сторінці в Facebook.

"Можна порадіти, що скандальний суддя Вовк склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва. Радість миттєво зникла, коли дізнались ім'я нового керівника суду.

В.о. голови суду став суддя Келеберда, який теж фігурує на "плівках Вовка". У свій час Келеберда відфутболив позов ЦПК про незаконність засекречення декларацій прокурорів Матіоса", - сказано в повідомленні.

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію Приватбанку, - ЦПК 01
Фото: Центр Протидії корупції / Facebook

Також у ЦПК нагадали, що в квітні задовольнив позов олігарха Коломойського щодо націоналізації Приватбанку

"Одним словом, поміняли шило на мило", - додали в Центрі Протидії Корупції.

Нагадаємо, раніше голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив про складання повноважень.

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Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію Приватбанку, - ЦПК 02

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