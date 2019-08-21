Іноземця, який викрав українку в Коростені, взято під варту, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Коростенський міськрайонний суд погодився із позицією місцевої прокуратури та виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави", - йдеться в повідомленні.

Іноземець підозрюється у скоєнні низки злочинів за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 КК України (захоплення та тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманої особи до вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, переміщення людини, з метою експлуатації, з використанням викрадення та шантажу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, незаконне позбавлення волі людини із застосуванням зброї).

Встановлено, що 45-річний чоловік, приїхавши зі своїм спільником у Коростень до помешкання своєї знайомої і не заставши її вдома, за допомогою погроз і фізичного насилля примусив її матір негайно викликати дівчину, щоб прибула додому.

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Коли дівчина приїхала, також із застосуванням фізичного насилля та погрозами переправив її через кордон в іншу країну, де він проживав.

Потерпіла через деякий час, після насильного утримання в помешканні іноземця, повернулася в Україну та звернулася до правоохоронних органів.

У прокуратурі зазначили, що санкція ч.3 ст. 149 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Коростені в Житомирській області правоохоронці затримали іноземця, який викрав та експлуатував 25-річну українку.