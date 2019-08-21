Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійське видання "Delfi".

Про це він заявив у вівторок в Таллінні після того як президент Естонії Керсті Кальюлайд пояснила, що про відносини Європи з Росією мають ухвалювати рішення не тільки найбільш впливові країни Європейського союзу (ЄС), але й ті, щоі входять до Співтовариства країни Балтії.

"Якщо можуть говорити інші, то можемо говорити і ми самі - така її логіка. Я поважаю мотиви цього рішення, але це не обов'язково означає, що ми чинитимемо так само", - сказав Науседа.

За словами президента, узгодження позицій щодо схожих питань вимагає "офіційних або неформальних" консультаційних форумів між країнами Балтії.

Він підкреслив, що отримав запевнення в тому, що, незважаючи на квітневу зустріч, позиція Естонії щодо Росії залишиться незмінною.

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"Росія, її агресивна поведінка в Україні, залежність санкцій від того, чи має намір Росія змінити свою поведінку щодо України, очевидні", - підкреслив він.

Президент Литви акцентував, що Естонія також розуміє проблеми російської меншини в країні і прагне до її інтеграції в суспільство в міру зміни поколінь.

"І я дійсно бачу, що це - один з пріоритетів президента, щоб ці люди почувалися комфортно і щоб з ними в естонському суспільстві не обходилися, як з людьми іншого сорту", - сказав він.