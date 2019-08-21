Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії

Про це вона написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня теза невідомого мені радника президента України Олега Устенка відверто шокувала:"Укрзалізниця" має бути убита і розчленована" ... Ми точно маємо намір її вбивати?! А бізнес і людей Ви запитали? А що вони Вам сказали? А чим Ви будете все і всіх возити натомість?", - запитує міністр.

Омелян підкреслив, що в нинішньому стані вартість компанії істотно нижче можливої, і нагадав, що "Укрзалізниця" має статус стратегічної компанії, чия приватизація заборонена законом.

"Вбити і розчленувати" - це смерть не тільки найбільшої компанії, але і хрест на логістиці всієї держави, викидання на вулицю сотень тисяч людей", - заявив міністр.

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"В абсолютних числах, Укрзалізниця - це 70% вантажних перевезень всієї держави, сотні мільйонів пасажирів щороку, 3-5% ВВП, потенційно найбільша і найкраща державна компанія України, яка може не лише успішно працювати всередині країни, але й бути великим східноєвропейським гравцем", - додав Омелян.

За його словами, єдиний шлях розвитку "Укрзалізниці" сьогодні - це глибинна реформа. "Це амбітно, але можливо ... Нагадую, "Гіперлуп" я ще не запустив, перевозити замість УЗ буде нікому", - підкреслив міністр.

Напередодні радник президента з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Устенко заявив, що великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати.



