Рятувальники почали підвозити воду в район Лисичанська, де відключили водопостачання через борги, - ДСНС

Рятувальники почали підвозити воду жителям Лисичанська, Новодружеська та Привілля, які 19 серпня залишилися без води, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що протягом доби населенню доставили 76 кубометрів технічної та 40 кубометрів питної води; підрозділами ДСНС - 61 кубометр технічної та 40 кубометрів питної води.

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19 серпня через заборгованість за електрику було відключено чотири насосні та дві каналізаційні насосні станції КП "Лисичанськводоканал", унаслідок чого без водопостачання залишилися понад 80 тисяч жителів великих міст Луганщини.