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21.08.19 11:23

Рятувальники зняли з Північного моста в Києві шістьох дітей, які перебували на висоті 100 м, - ДСНС

У столиці шестеро дітей залізли на Північний міст на висоту 100 метрів, їх зняли рятувальники.

Рятувальники зняли з Північного моста в Києві шістьох дітей, які перебували на висоті 100 м, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 серпня о 17:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби "102" про те, що на Північному мосту на висоті 100 м перебувало 6 дітей. На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини, які й надавали допомогу зі спускання зазначених осіб з моста", - йдеться в повідомленні.

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Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи моста, використовувався бензоріз.

"На щастя, усі лишилися живі та неушкоджені", - додали у відомстві.

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