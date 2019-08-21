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21.08.19 11:28

"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Монтень де Понсен вручив вірчі грамоти заступниці голови МЗС Олені Зеркаль.

"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - зазначив де Понсен.

Французький дипломат наголосив на незмінності позиції Парижа з підтримки суверенітету України і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. Така позиція, за словами де Понсена, ґрунтується на принципах міжнародного права.

Посол Франції підтвердив налаштованість його країни, яка головує в G7, продовжувати надавати підтримку і практичну допомогу в здійсненні реформ в Україні.

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Зеркаль підкреслила особливу роль Франції як члена Нормандського формату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

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