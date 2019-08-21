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21.08.19 12:14

Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду

Бізнесмен Сергій Паращенко став головою Одеської облради. Його обрали таємним голосуванням на сьогоднішній позачерговій сесії зборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Кандидатуру представника "Європейської Солідарності" Сергія Паращенка підтримали 55 депутатів. Проти - двоє, утримався один.

Він двічі обирався депутатом Арцизької районного ради. У 2010 році обраний депутатом Одеської обласної ради за мажоритарним округом Арцизького району.

У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Очолював фракцію "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА, 10 квітня став в.о. голови ОДА. Виконував обов'язки губернатора до 11 червня, поки не був звільнений президентом Володимиром Зеленським.

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Представник Євросолідарності Паращенко очолив Одеську облраду 01

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