Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Суд своєю постановою скасував забезпечення за позовом ПрАТ "Президент-Готель", яке забороняло Фонду проводити дії з підготовки до приватизації, а сам позов про розірвання договору з інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" суд залишив без розгляду", - йдеться в повідомленні.

Тепер Фонд державного майна і інвестиційний радник "Конкорд Консалтинг" продовжують підготовку до продажу "Президент-Готелю".

Трубаров зазначив, що це вже друга перемога Фонду в судах на шляху з розблокування великої приватизації. У понеділок закрили справу про банкрутство "Центренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров