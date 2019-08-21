Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це прем'єр сказав на засіданні уряду, підбиваючи підсумки своєї роботи за три роки.

"Коли критикують медицину, хочуть виправдати її поганий стан реформою. Ні. Як раз почалася реформа - це лише початок змін, які приведуть охорону здоров'я в нормальний стан. Нам необхідно терпіння, політична воля і послідовні, чіткі кроки. Не можна відмовлятися від реформи медичної сфери", - сказав він.

Прем'єр вважає, що новий уряд продовжить розпочаті зміни. "Покращувати - будь ласка. Але не відмовлятися", - сказав він.

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"У 2020 році - екстрена медицина, безкоштовна діагностика (тільки потрібно визначити період, коли це станеться) і вторинний рівень з повною автомізацією лікарень. Якщо це робити далі - удосконалювати, робити краще, але за цією генеральної лінією - то я впевнений, що якісний результат у медицині буде досягнутий без сумніву. Це шлях, яким ішли інші країни", - сказав він.