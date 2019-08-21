Змагання на ретро-автомобілях, забіг у вишиванках, богатирський турнір та багато іншого: Київ затвердив план заходів до Дня Незалежності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомляється, програма насичена різноплановими пам’ятними, мистецькими, спортивними і соціальними подіями. Традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах Києва. У цей день юнакам і дівчатам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві, урочисто вручать паспорти громадянина України.

24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Кияни вшанують пам’ять видатних діячів українського державотворення, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Продовжиться відзначення Дня Незалежності фестивалями і конкурсами, пішохідними екскурсіями та модним показом, змаганням на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України і створенням вуличної карти мрії, музичними виступами і вітрильною регатою. Також відбудеться Чемпіонат України зі стріт воркауту і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.

Програма заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України

16 серпня - 15 вересня

Міська виставка квіткових композицій "Спортивна гордість України" (територія Печерського ландшафтного парку), присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ і є гордістю нації.

Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігурістка Оксана Баюл.

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19-31 серпня

Фотовиставка до Дня незалежності України "Україно моя" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"

23 серпня

Церемонії урочистого підняття Державного Прапора України на Софійській площі та біля будівлі Київської міської державної адміністрації, у районах міста

Урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36)

Святкова концертна програма до Дня незалежності України в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"

Мистецький проєкт "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софійська площа, 18:00)

Святковий концерт до Дня незалежності України "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парку ім. Тараса Шевченка

Святковий концерт "Квітни, моя Україно!" у парку "Перемога"

Велика районна святкова програма до 28-ї річниці незалежності України "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського

Урочисті та святкові заходи до 28-ої річниці незалежності України (вул. Маршала Тимошенка, 16)

Круглий стіл "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України" в Музеї шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва

23-24 серпня

Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку), вхід вільний

23-25 серпня

Змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу

24 серпня

Урочисті заходи за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні

Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях

Святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 13:00)

Фестиваль етнічних громад "Етнічний віночок" біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 16:00-19:30)

Презентаційна акція "Україна єдина" Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка, 15:00-22:00)

Вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13:00-17:00)

Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України"(Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 09:00-13:00)

Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня Незалежності України Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)

Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" та Урядовим кварталом

Міжнародний фестиваль мистецтв "Діалоги культур" (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва)

Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 18:00-21:00)

Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України (вул. Володимирська, 2, 20:00)

Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності

Вітрильна регата "День Незалежності" (6-й причал Київського річкового вокзалу, 11:00)

Районне свято за участю колективів самодіяльності закладів культури Дарницького району в регіональному ландшафтному парку "Партизанська слава"

Культурно-мистецький проєкт "Моя Незалежність" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, 15:00)

Святкова концертна програма до Дня Незалежності України (Контрактова площа, сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному)

Концертна програма до Дня Незалежності України у парку "Відрадний"

24-25 серпня

Чемпіонат України зі Стріт Воркаут (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)

Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі, 14:00

25 серпня

Звітний концерт муніципальних творчих колективів (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва)

Культурно-мистецький захід в рамках Фестивалю "Кримський дім об’єднує серця" на території Пейзажної алеї біля Національного музею історії України

28 серпня

Захід, присвячений пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України (Повітрофлотський проспект, 25, 10:00-12:00 та Михайлівська площа, 16:00-17:00)

Читайте: Під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. СПИСОК

Серпень

Показ фільмів "Сильніше, ніж зброя" та "Михайло Грушевський" у кінотеатрах "Старт", "Факел", "Ліра" (22-23 серпня)

Виставка архівних документів "До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України" у читальному залі Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (20 серпня – 3 вересня)

Тематичні просвітницькі заходи у бібліотеках міста Києва з нагоди Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України

Проведення у районах Києва спортивних свят, спартакіад, турнірів і змагань з різних видів спорту, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України.