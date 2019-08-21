Зеленський пропонує Кабміну погодити призначення трьох голів ОДА, - Розенко. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав віцепрем'єр Павло Розенко, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський, на жаль, не реагує на конструктивні пропозиції і продовжує своє впевнене просування .... по граблях. На розгляд Уряду знову внесені чергові кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій!!! Ще раз підкреслюю: при подачі зазначених кандидатів були порушені проголошені раніше самим же Президентом принципи:

Ніяких "відкритих, прозорих, чесних і публічних" конкурсів на посади голів ОДА не було проведено; "Відбір" кандидатів був здійснений таємно від суспільства без залучення відомих HR агентств; "Відбір" кандидатів проходив у кулуарний спосіб. Прізвища кандидатів не були оприлюднені і не відбувалося громадське обговорення. І знову членам Уряду були роздані матеріали про кандидатів, і взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду. Структури громадянського суспільства, громадські організації, недержавні інститути і наші співгромадяни були повністю позбавлені можливостей обговорити і висловитися щодо запропонованих кандидатур. А точка зору тих, кому все ж вдалося пробити інформаційний вакуум, була повністю проігнорована!"- розповів він.

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"Висловлюю свою категоричну незгоду із зазначеним підходом "відбору" кандидатів на посади голів обласних адміністрацій! Саме тому я проголосую не проти цих кандидатів, а проти системи договорняків і кулуарщини", - резюмував Розенко.

Зокрема, Зеленський пропонує Кабміну погодити призначення Владислава Скальського головою Вінницької ОДА, Віталія Туринка Запорізької ОДА, Віталія Коваля Рівненської ОДА. Також він просить Кабмін погодити звільнення голови Вінницької ОДА Валерія Коровія.



