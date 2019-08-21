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21.08.19 13:50

Від початку поточної доби найманці РФ обстріляли захисників Новомихайлівки та Водяного, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби сьогодні, 21 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 збройні провокації на лінії бойового зіткнення, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби найманці РФ обстріляли захисників Новомихайлівки та Водяного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"З 1:10 ночі окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь від окупованого села Луганське.

З 6:15 противник розпочав обстріл від окупованої Ужівки по наших оборонцях Водяного. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети", - повідомив він.

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За словами Гуцуляка, втрат унаслідок ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає.

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