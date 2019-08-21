У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори

Про це Цензор.НЕТ повідомив один з організаторів Маршу Захисників Дмитро Шатровський.

"За електронною заявкою, яку обробити дуже важко, тому що люди пишуть, що приїду я і ще 5-10 моїх побратимів, там уже 10 000 учасників. У нас вже сформовано близько 29 окремих коробок, в кожній понад 100 осіб в деяких 300, в деяких 500 буде, як у представників Києва", - сказав він.

За словами Шатровського, Марш очолять члени сімей загиблих захисників України. Слідом за ними підуть поранені учасники Революції Гідності та сім'ї загиблих під час революції. За ними - ветерани з Києва та представники різних областей України, які подали заявки на участь у Марші.

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"У нас немає хлопців з Криму - чого вони так не зібралися, вони розсіяні по всій Україні. ... Представники у нас були від 23 областей, але зібрати по сотні ветеранів змогли тільки 20 областей", - додав організатор.

Крім цього, участь у Марші Захисників візьмуть представники окремих підрозділів - ветерани "Азова", ДУК "Правий сектор", "Айдара", 128-ї бригади, 131-го розвідувального батальйону.

Учасники Маршу почнуть будуватися о 10 ранку 24 серпня в парку Шевченка, біля червоного корпусу університету. Початок маршу заплановано на 11-00. Його учасники спустяться бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а звідти пройдуть Хрещатиком до Майдану. Там вони разом виконають гімн України.

"Після цього офіційна частина маршу буде завершена, і всі бажаючі можуть піднятися наверх до Михайлівського собору. Там буде проведено міжконфесійний молебень десь через півгодини після завершення маршу", - додав Шатровський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційна Хода Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".