Український політв'язень Терновський, засуджений у РФ за участь у "Правому секторі", вийшов на свободу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

"Зараз Роман вже в Україні, в жахливому стані прямує додому в Харківську область. Людина взагалі не має грошей і будь-яких інших ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в жовтні 2017 року Слідчий комітет РФ заявив про затримання в Ростовській області громадянина України Романа Терновського - нібито члена організації "Правий сектор". За місцем проживання Терновського було проведено обшук, в ході якого нібито "були виявлені предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації". Терновський був поміщений під варту. У ПС заявили, що Терновський ніколи членом ПС не був. У червні 2018 року його почали судити.

У серпні 2018 року суд в Росії засудив громадянина України Романа Терновського до двох років і трьох місяців