На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

"Буде прозорий конкурс, із залученням багатьох людей, зокрема наших зарубіжних партнерів, які мають до цього стосунок і багато допомагали Україні", - сказав він під час круглого столу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Арахамія зазначив, що, на його особисту думку, варто призначити поки що тимчасового виконувача обов'язків голови "Укроборонпрому", щоб уже розбирати ті проблеми, які є, а паралельно проводити нормальний конкурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Він прогнозує, що конкурс відбудеться не раніше ніж через два місяці. "Я маю на увазі оголошення конкурсу, відбір. Це ж у нас державна посада", - зазначив Арахамія.