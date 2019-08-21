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21.08.19 14:29

На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

На посаду глави "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити тимчасового в.о. глави держконцерну, щоб уже розбиратися з наявними проблемами, висловив думку претендент на голову фракції "Слуга народу", член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Давид Арахамія.

На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

"Буде прозорий конкурс, із залученням багатьох людей, зокрема наших зарубіжних партнерів, які мають до цього стосунок і багато допомагали Україні", - сказав він під час круглого столу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Арахамія зазначив, що, на його особисту думку, варто призначити поки що тимчасового виконувача обов'язків голови "Укроборонпрому", щоб уже розбирати ті проблеми, які є, а паралельно проводити нормальний конкурс.

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Він прогнозує, що конкурс відбудеться не раніше ніж через два місяці. "Я маю на увазі оголошення конкурсу, відбір. Це ж у нас державна посада", - зазначив Арахамія.

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