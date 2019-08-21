Поліція не зможе штрафувати власників "євроблях": у неї немає доступу до митних баз, - Рябошапка

Про це він сказав журналістам за підсумками наради в Мінінфраструктури, на якій обговорювалося це питання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду VIII скликання відповідний законопроєкт, але депутати його не ухвалили. Цей законопроєкт ухвалить Рада IX скликання, пообіцяв Рябошапка.

"Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відстрочені. Протягом терміну, на який буде відстрочка, - три місяці, - ми напрацюємо новий законопроєкт, який урегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що чинне сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо реалізувати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій

Формально штрафи за "євробляхи" набувають чинності 22 серпня, але Рябошапка визнав, що поліція не має доступу до митних баз, тому не може знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду. Тобто зупиняти "євробляхи" поліція право має, а штрафувати де-факто не може.

"Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією і Митною службою, відповідно, немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів", - сказав він.

Спочатку штрафи мали ввести ще в травні 2019 року, але парламент відстрочив їх на три місяці.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Верховна Рада внесла зміни в Митний кодекс, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України.

Вони передбачають істотне підвищення штрафних санкцій за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Євробляхери" провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів

Штрафи за статтею 470 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі "транзит", які зараз максимально становлять 8500 гривень (понад 10 днів), підвищать за шкалою: прострочення 10-20 днів - 8500 гривень, 20-30 днів - 85 тисяч гривень, понад 30 днів - 170 тисяч гривень.

Те саме заплановано зробити зі штрафами за статтею 481 Митного кодексу за перевищення термінів у режимі тимчасового ввезення. Зараз вони максимально становлять 17 тисяч гривень, а будуть 17 тисяч (10-20 днів), 85 тисяч (20-30 днів) і 170 тисяч (понад 30 днів).

У статті 469 Митного кодексу депутати прописали, що передача особистого автомобіля на "бляхах" людині, яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисяч гривень.

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення також введено відповідальність для водіїв "євроблях". За їзду на "простроченій" машині каратимуть штрафом у розмірі 8500 гривень, за повторне порушення можуть забрати водійське посвідчення і оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Національній поліції дозволено зупиняти водіїв з метою виявлення "прострочених" автомобілів і встановлення факту неправомірного управління такими автомобілями. Після цього інформація буде надходити до органів доходів і зборів.