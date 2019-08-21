Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це він повідомив на засіданні колегії Міноборони РФ.

Він зазначив, що військово-політична обстановка "характеризується посиленням військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортанням системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширенням військової співпраці альянсу з Фінляндією та Швецією".

"Ми реалізуємо комплекс заходів", - наводить пресслужба Міноборони РФ слова Шойгу.

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Крім того, він повідомив, що в Західному військовому окрузі цього року відбудеться понад 20 заходів "щодо вдосконалення бойового складу", до кінця року округ отримає більш ніж 1,3 тис. одиниць техніки, продовжиться комплектування військ контрактниками.

Нагадаємо, наприкінці квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія посилила угруповання військ на заході і півдні через активність НАТО. Він також спростував повідомлення ЗМІ про підготовку Росії до військових дій, назвавши цю тезу "активно тиражованою русофобськими ЗМІ".