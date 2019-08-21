Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.08.19 15:10

Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук

Претендент на пост глави парламентської фракції "Слуга народу", член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Давид Арахамія справді може її очолити, проте спочатку має бути сформована сама фракція, зазначає обраний нардепом за списком "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук

"Така можливість є", - сказав Стефанчук журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, чи може Арахамія очолити фракцію "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що керівництво фракції буде визначено після того, як фракція буде сформована.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

"Фракція має бути сформована, тоді вже вона висуне всіх керівників, заступників. У нас, звісно, плани є, ми їх обговорили, але ми не говоримо про них заздалегідь для того, щоб не наврочити", - сказав Стефанчук.

При цьому він зазначив, що "ніхто не забороняє будь-якому члену фракції запропонувати інші кандидатури".

Сам Арахамія повідомив, що рішення з приводу його призначення керівником цієї фракції буде ухвалено, найімовірніше, 28 серпня.

Дивіться: Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія. ВIДЕО

"Рекомендація вже зроблена. Це буде вирішено на нашому партійному зібранні... 28-го, здається, у нас буде попереднє зібрання перед тим, як ми будемо голосувати", - сказав він журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про його можливе призначення на посаду глави фракції "Слуга народу".

Арахамія також анонсував "дуже цікаві" рішення на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100