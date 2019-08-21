Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук

"Така можливість є", - сказав Стефанчук журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, чи може Арахамія очолити фракцію "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що керівництво фракції буде визначено після того, як фракція буде сформована.

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"Фракція має бути сформована, тоді вже вона висуне всіх керівників, заступників. У нас, звісно, плани є, ми їх обговорили, але ми не говоримо про них заздалегідь для того, щоб не наврочити", - сказав Стефанчук.

При цьому він зазначив, що "ніхто не забороняє будь-якому члену фракції запропонувати інші кандидатури".

Сам Арахамія повідомив, що рішення з приводу його призначення керівником цієї фракції буде ухвалено, найімовірніше, 28 серпня.

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"Рекомендація вже зроблена. Це буде вирішено на нашому партійному зібранні... 28-го, здається, у нас буде попереднє зібрання перед тим, як ми будемо голосувати", - сказав він журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про його можливе призначення на посаду глави фракції "Слуга народу".

Арахамія також анонсував "дуже цікаві" рішення на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня.