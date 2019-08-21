Імпорт дизпалива з РФ у серпні скоротився вдвічі. Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі, - Герус

"У серпні ми спостерігаємо зниження поставок дизеля з Російської Федерації вдвічі. Тобто фактично Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі", - сказав він у ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також заявив, що побоювання щодо зростання вартості нафтопродуктів на тлі прийнятого в липні рішення про введення спецмита на дизпаливо, яке постачається трубопровідним транспортом, а також на поставку скрапленого газу, не виправдалися.

"Буквально на цьому тижні ми спостерігаємо зниження цін на бензин і дизельне паливо на 20-50 коп./літр. Зріджений газ за останні два тижні подешевшав ще на 1 грн", - констатував Герус.

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Як повідомлялося, урядовою постановою №624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року було введено спецмито в 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 - 2710194800), що поставляється трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. У свою чергу мито на поставки скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) з 1 серпня становитиме 1,75%, з 1 жовтня - 3%.