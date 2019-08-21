Обрані депутати можуть не встигнути визначитися зі складом комітетів, - Стефанчук

"Я думаю, що ми не встигнемо (визначитися з персональним складом профільних комітетів. - Ред.), тому що, окрім цього, у нас є ще 15 інших питань, і пройдемося по них - це тимчасова Лічильна комісія, президія тощо. Якщо ж це питання буде готове на завтра, то, можливо, ми визначимося і з персоналіями", - сказав Стефанчук журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України - 23 та 24 серпня - підготовча депутатська група має проголосувати за вже ухвалені рішення підгруп.

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"Або завтра, або післязавтра, принаймні до свят, ми маємо проголосувати з тих питань, які вже пройшли", - зазначив Стефанчук.

За його словами, робота підготовчої депутатської групи і двох підгруп йде за планом і вкладається у відведені часові рамки. Водночас він додав: "Ми можемо зібратися і на свята, нас ніхто не лімітує".

Стефанчук нагадав, що його підгрупа, яка курирує формування комітетів Верховної Ради, збереться в четвер, 22 серпня.

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Відповідаючи на запитання про те, коли має відбутися загальне засідання підготовчої депутатської групи, яка розглядатиме всі питання загалом щодо яких є рішення обох профільний підгруп, Стефанчук сказав: імовірно, воно відбудеться в четвер або в п’ятницю, пише Укрінформ.

"По-моєму, або завтра, або післязавтра. Тобто до свят ми маємо проголосувати ті питання, які вже пройшли", - уточнив він.

Перше урочисте засідання Верховної Ради має відбутися 29 серпня.