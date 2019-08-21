НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Відпочатку я був налаштований на конструктивну роботу, і керівники САП і НАБУ підтвердять, що ми починали зі спільних нарад. Потім – спілкувався окремо з САПом, окремо з НАБУ. А тепер просто намагаюся разом із ДБР і САПом робити те, що мало би робити НАБУ", - пояснив Луценко.

Як приклад бездіяльності НАБУ генпрокурор назводить справу Гладковського.

"Коли цю справу "поховало" НАБУ, ми разом з ДБР її завершили, дійшли до проєкту підозри – її проєкт передали керівнику САП Холодницькому. Він її підписав. Після цього справу віддали НАБУ. Минуло вже 4 місяці. Де результат?" - сказав Луценко

"Справи там, а "винен" чомусь я", - додав він.

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За словами Луценка, команда Зеленського розмірковує про новий формат організації правоохоронної системи.

"На мій погляд, у ній є одна важлива неправильна річ: існування окремо ДБР і окремо НАБУ, яке нічим неможливо обґрунтувати. З одного боку, НАБУ не має всього масиву справ. Ніхто із "конкурентів" робити за них не буде. Не будуть СБУ, ГПУ, МВС бігати замість детективів", - сказав генпрокурор.

Глава ГПУ вважає, що НАБУ і ДБР існують як два різні органи через інтереси окремих депутатів.

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"Один депутат написав закон про НАБУ, другий - про ДБР. Спочатку один провів через залу ВР свій закон, потім інший. Кожен хотів мати і "зірочку", і хороших знайомих з хорошими повноваженнями. Це нерозумно і непрактично. Це не діє. Тому я глибоко переконаний, що для ефективності треба ДБР і НАБУ об’єднати, провести нормальний конкурс, обрати професійного проукраїнського чиновника, який би не узгоджував проєкти підозр з посольством дружньої нам країни, а працював відповідно до закону і Конституції України", - підсумував Луценко.

Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.