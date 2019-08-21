У мене немає жодного особистого негативу до Ситника, виключно претензії службового характеру, - Луценко

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У НАБУ на мене було 15 проваджень, потім 5, потім 0, потім знову 10. Це нормальне явище, кожного з нас під лупою перевіряють. Перевіряти законність дій керівників правоохоронних структур потрібно, і це нормальне явище. До Ситника у мене є претензії виключно службового характеру. А як до людини я ставлюся до нього з розумінням. Мені здається, його найбільший недолік у тому, що він не може працювати в команді. От не може - і все. Тому в секторі ГПУ-МВС-СБУ є 3000 вироків щодо корупції і 4 мільярди доларів конфіскату. А в секторі НАБУ-САП нуль вироків", - сказав він.

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Луценко зазначив, що закон забороняє йому давати будь-які вказівки (і навіть отримувати інформацію) про справи НАБУ. Зокрема і від САП.

Також Луценко заявив, що "останні" подвиги "Ситника і Горбатюка" - явне бажання здійснювати свою діяльність без будь-якого нагляду.

"Відповідно до закону, тільки САП - і більше ніхто! - може здійснювати нагляд за детективами НАБУ. Якщо в групі прокурорів немає прокурора САП - це червона лампочка: в країні діє позазаконний механізм! Наступним кроком буде спільна група НАБУ і пожежників. Без будь-якої судової перспективи, але з великим політичним розголосом", - розповів прокурор.

Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.