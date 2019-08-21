Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ

Німецький уряд виступив проти ідеї повернення Росії до кола держав "Великої вісімки". Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через анексію Криму в порушення міжнародного права і дестабілізацію східної України.

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"Обидві ситуації зберігаються", - сказав Зайберт.

За його словами, як тільки у цьому напрямку будуть якісь зміни, можна буде обговорювати залучення Росії.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерела поінформував, що президент США Трамп і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що Росію треба запросити на конференцію "Великої сімки" (G7) у наступному році. За даними телеканалу, пропозицію запросити Росію озвучив Макрон, Трамп погодився.





