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21.08.19 16:37

Кіберполіція вдруге затримала творця дитячої порностудії

Кіберполіція затримала організатора дитячої порностудії, який переховувався від правоохоронців після внесення застави.

Кіберполіція вдруге затримала творця дитячої порностудії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Нацполіції України.

"На початку серпня 2019 року рішенням Жовтневого районного суду міста Полтави був змінений запобіжний захід з арешту на заставу в 153 680 гривень 51-річному киянину, який організував роботу каналу створення і продажу дитячої порнографії в мережі", - сказано в повідомленні.

Після внесення застави чоловік покинув Полтаву і переховувався від правоохоронних органів на знімній квартирі в Києві.

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"Сьогодні, 21 серпня, кіберполіція затримала його вдруге", - підсумували у відомстві.

Кіберполіція вдруге затримала творця дитячої порностудії 01

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