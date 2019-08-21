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21.08.19 16:50

В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Співробітники Державної прикордонної служби затримали в аеропорту Херсона громадянина Росії, якого за торгівлю наркотиками розшукують правоохоронні органи Бельгії.

В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні в пункті пропуску для авіаційного сполучення "Херсон" під час оформлення авіарейсу "Херсон-Стамбул" прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який відповідно до бази даних Інтерполу перебуває в міжнародному розшуку", - повідомив начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

Як з'ясувалося, росіянина розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками.

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Прикордонники затримали злочинця згідно з встановленим порядком і передали представникам Національної поліції.

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