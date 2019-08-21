Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Крылья", про це пише ЦТС.

За словами представника уряду, це передбачено договором про співпрацю між Україною в особі "Укроборонпрому" і Skyrizon і Xinwei від 27 квітня минулого року і новою акціонерною угодою від 19 червня 2019 року.

Співрозмовник агентства додав, що серед цих зобов'язань інвестиції в розробку нових двигунів і їхню модернізацію, індексація зарплати на рівень інфляції.

Він нагадав, що структура власності "Мотор Січі" до рішення про можливу операцію була вкрай заплутана і непрозора, пов'язана з офшорними компаніями і наближеними до почесного президента компанії В'ячеслава Богуслаєва.

"В результаті угоди компанія має стати частиною глобальної публічної компанії, прозорою для управління і контролю, прийняття рішень та діяльності на ринках з точки зору норм міжнародного права", - зазначило джерело.

На його думку, угода дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок збуту, зберігши виробництво в Україні. Співрозмовник агентства нагадав, що основним ринком збуту для підприємства історично була Росія, в результаті чого після російської агресії в 2014 році обсяг доходів впав більш ніж вшестеро, і зараз на заводі прийнято рішення про скорочений робочий тиждень. Єдиним адекватним ринком збуту для завантаження підприємства є ринок КНР, вважає співрозмовник агентства.

"Підписаними договорами прямо заборонені поставки обладнання і технологій з підприємства "Мотор Січ", його дочірніх підприємств, через посередників або через підприємство в м. Чунцин в такі країни як Росія, КНДР, Ірак. Тому спекуляції на тему можливих поставок в країну-агресор недоречні", - підкреслив він.

Джерело також вказало, що "Мотор Січ", на відміну від ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" ім.Івченка, більш як 25 років є приватним підприємством, що не належить до стратегічних з точки зору українського законодавства, а його акції до недавнього часу котирувалися на біржах (в квітні 2018 року суд за клопотанням слідчого СБУ призупинив їх обіг).

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