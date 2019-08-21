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21.08.19 17:47

Зловмисникам, що поранили громадянина, який заступився за підлітків, оголошено про підозру, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 2 чоловікам, затриманим за фактом вогнепального поранення жителя столиці.

Зловмисникам, що поранили громадянина, який заступився за підлітків, оголошено про підозру, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що увечері 19 серпня на вул. Івана Мазепи сталася словесна перепалка між підозрюваними і групою підлітків. Помітивши це, потерпілий заступився за юнаків, за що у відповідь один із підозрюваних вистрілив йому в руку.

Після цього зловмисники втекли з місця події на автомобілі "Suzuki".

Під час здійснення плану "Перехоплення" правоохоронцям вдалося затримати вказаний автомобіль і трьох чоловіків, які в ньому були. Ними виявилися жителі столиці 1978, 1996 і 1998 років народження.

При огляді місця скоєння злочину правоохоронці виявили пістолет з патронами і дві біти.

В даний час двом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають".

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