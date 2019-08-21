Україну не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо, - Гопко про ініціативу повернення РФ в G8

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала глава парламентського комітету з закордонних справ Ганна Гопко.

"Трамп цю ідею озвучував ще торік. Ми маємо чітко вибудувати нашу дипломатичну роботу - заявити про наші "червоні лінії", які ми ніколи не перейдемо. Комітет з питань закордонних справ Верховної Ради ще поточного скликання разом із Комітетом з питань євроінтеграції та правозахисниками готує звернення до Макрона напередодні саміту "Великої вісімки". У ньому буде чітко заявлено: до того моменту, поки не будуть звільнені військовополонені моряки - відповідно до рішення Міжнародного суду, поки Балух, Сенцов страждають, то "європейська Росія", про яку сказав Макрон, - де жінок б'ють у живіт, де ми бачимо абсолютне свавілля стосовно корінних народів, то очевидно, що про повернення Росії не може бути й мови. Тим більше, після такої помилки і дискредитації ПАРЄ, коли РФ повернули, але вона не виконала жодного зобов'язання. Йти далі - означає наступати самому собі на горло. Політика умиротворення з уроків 20 століття сприяла збільшенню агресії перед Другою світовою війною", - зазначила вона.

За словами Гопко, українській дипломатії потрібно підключати іноземні диппредставництва і діаспору для спілкування з іншими країнами з G7.

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"Сьогодні я зустрічалася з головою Світового конгресу українців Павлом Гродом та іншими представниками. Тобто, ми працюємо до останнього дня, щоб ніхто на Заході не скористався нібито паузою між роботою двох парламентів. Це потрібно для того, щоб ми могли сьогодні говорити з "Вісімки", наприклад, з Канадою, Великою Британією. Це держави, які завжди мали свою позицію і стояли на захисті демократії, міжнародного права і верховенства права. Поки ми їхньої реакції на цю ініціативу не почули. Отже, або вона не серйозна, або відбувається непублічна дипломатія. Плюс, це може бути гра за увагу Путіна, виходячи з інших загроз - таких, як Китай".

"Макрон вирішує свої внутрішні питання, особливо після протестів "жовтих жилетів", - вважає політик. - У нього зараз екватор президентства. Макрон починав як великий борець з російськими пропагандистськими медіа, не пускаючи їх на спільну з Путіним прес-конференцію і кажучи, що це пропагандисти. Макрон вимагав санкцій. Макрон Путіну назвав Анну Ярославну Київською, а не московською принцесою... а потім ми побачили тиск великих французьких компаній - таких, як Total, які збільшили інвестиції в газовидобування в РФ. Ми бачимо, наскільки змінилась позиція Німеччини через "Північний потік" і тиск на Меркель. Є певна конкуренція Макрона з Меркель за лідерство в діалозі з Путіним. Але поки це має цинічний вигляд, а результатів жодних. Саме завдяки зусиллям Франції і Німеччини російську делегацію повернули в ПАРЄ. Але що вони отримали натомість? Та нічого - українські в'язні не звільнені. Перед Путіним вони мають дивний вигляд - він веде свою гру, а на поступки не йде. Тому Україна має чітко заявити свою позицію. Тому що завтра Путін перед "нормандської четвіркою" почне вимагати прийняття речей, які вдарять і по довірі до Зеленського, і підриватимуть політичну ситуацію зсередини".

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Також Гопко повідомила, що посли низки країн-союзників України висловлюють занепокоєння тим, що Україна може прийняти неприйнятні для неї умови.

"Я зустрічаюся на завершення каденції з різними послами. Вони кажуть: ми дуже переживаємо, щоб Україна не пішла на ті компроміси, які буде дуже складно пояснити в наших країнах. Ми всі ці роки накладали санкції, підтримували Україну. Тому сподіваємося, що ви будете цю жорстку позицію тримати. Меседж простий: нас не зіллють до того моменту, поки ми цього самі не дозволимо. Ми маємо чітко це озвучити, і це повинен говорити президент. Чому не відбулося розмови Зеленського з Макроном після того, як Макрон поговорив з Путіним?

На запитання, що може означати ця заява напередодні візиту Зеленського в США, Гопко нагадала, що така заява звучала від Трампа і раніше.

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"Україні потрібно нагадувати Трампу, що зробити Америку great again (виборче гасло Трампа - Ред.) - це лідерство. А лідерство - це якраз захист демократії. Якщо Росія переступила межу, значить, потрібно змушувати агресора відновити нашу територіальну цілісність. У цьому сила держав, що претендують на світове панування", - підсумувала вона.