Московський суд відхилив апеляції всіх українських військовополонених моряків і залишив їх під вартою, - Полозов

Як повідомив у групі Захист військовополонених українських моряків координатор адвокатів Микола Полозов, в останню групу входили Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький і Андрій Ейдер, передає Цензор.НЕТ.
"Так само, як і в попередніх судових засіданнях, суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі. Постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни", - уточнив адвокат.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.
Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.
У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.
26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.
16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.