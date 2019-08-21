Московський суд відхилив апеляції всіх українських військовополонених моряків і залишив їх під вартою, - Полозов

Як повідомив у групі Захист військовополонених українських моряків координатор адвокатів Микола Полозов, в останню групу входили Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький і Андрій Ейдер, передає Цензор.НЕТ.

"Так само, як і в попередніх судових засіданнях, суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі. Постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни", - уточнив адвокат.

Читайте також: Московський суд залишив під вартою сімох захоплених українських моряків, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Утримувати українських моряків невигідно і вкрай токсично для Росії, - адвокат Полозов