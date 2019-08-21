Створення владою Харкова чергового КП - легалізація рейдерського захоплення ТЦ "Барабашово", - заява адміністрації

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, таку заяву зробила сьогодні адміністрація ТЦ "Барабашово", коментуючи рішення сесії міськради про перейменування КП "Харків - Паливо" в КП "Міський торговельний ринок" для переведення землі ТЦ в комунальну власність.



"Міська влада Харкова вже більше року веде деструктивну діяльність щодо найбільшого ринку в Україні та Східній Європі ТЦ "Барабашово". Дії чиновників все більше нагадують відверте рейдерське захоплення, що намагаються прикрити нібито захистом інтересів якихось нечисленних груп підприємців, ініціативних груп, більша частина яких не веде підприємницьку діяльність, а також під приводом створення чергового комунального ринку в місті", - йдеться в заяві адміністрації ТЦ.



У заяві наголошується, що "спочатку міською владою було створено КП "Сучасне місто", після цього активність, так званих, "ініціативних груп" різко посилилася. Для підтримки руйнівних дій таких груп за сприяння міської влади був залучений Національний корпус"



На думку представників ринку, тепер міська влада прийняла нове рішення, цього разу про перейменування комунального підприємства "Харків-Паливо" в комунальне підприємство "Міський торговельний ринок". "Це робиться, нібито, щоб вирішити земельний конфлікт на "Барабашово", - акцентується в повідомленні.



Також адміністрація ТЦ відзначає, що на "Барабашово" немає земельних конфліктів, і всі, хто хоче вести підприємницьку діяльність, таку можливість маю, всі платежі здійснюються, податки оплачуються.



Нагадаємо, ТЦ "Барабашово" веде господарську діяльність вже понад 20 років. Щодня тут здійснюють торгівлю понад 15 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, середня відвідуваність ринку становить близько 30 тисяч покупців на день. Ринок - один з найбільших платників податків в регіоні.

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