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21.08.19 19:28

Передачі для політв'язнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в "Лефортово", - Івлєва

Активісти принесли передачі для українських політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича в московське СІЗО "Лефортово".

Передачі для політв'язнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в "Лефортово", - Івлєва

Про це повідомила кореспондентка "Нової газети" Вікторія Івлєва, інформує Цензор.НЕТ.

"На Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і ще одного українського політзека сьогодні були зроблені передачі в СІЗО Лефортово. Це ковбаса сирокопчена, сир, молоко, масло, огірки, горіхи, зелена цибуля, сигарети (Панов only), шоколад, яблука, сьомга слабосолена, лимони, кава. Не взяли тільки солодкі булочки - з наповнювачем не можна, раптом наповниш - а воно - не те! До в'язнів Лефортово передачі доходять дуже швидко, думаю, що впродовж години", - написала Івлєва.

Водночас вона підкреслила, що не заявляє про те, що українських політв'язнів тримають у "Лефортово", але припускає, що приймання співробітниками СІЗО передачі для згаданих ув'язнених свідчить про це.

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"Стверджую я лише те, що і на ім'я Романа, і на ім'я Олексія Івановича, і на ім'я ще однієї людини були зроблені передачі вагою по шість з половиною кілограмів. І ці передачі прийняли", - підкреслила журналістка.

Передачі для політвязнів Сущенка, Сизоновича і Панова взяли в Лефортово, - Івлєва 01

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для п'ятьох українських політв'язнів - Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

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