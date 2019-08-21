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21.08.19 20:20

На зустрічі президентів РФ і Франції обговорювалося питання українців, і від Путіна очікують звільнення політв'язнів, - Зеркаль

Після зустрічі у Франції з президентом Емманюелем Макроном від президента РФ Володимира Путіна чекають подальших кроків зі звільнення політв'язнів.

На зустрічі президентів РФ і Франції обговорювалося питання українців, і від Путіна очікують звільнення політв'язнів, - Зеркаль

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, справді, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість звільнення політв'язнів напередодні візиту глави МЗС Німеччини Гайко Мааса в Москву.

При цьому заступник глави МЗС зазначила, що на зустрічі президента РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, Емманюель Макрон провів зустріч з російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

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