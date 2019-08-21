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21.08.19 20:09

Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка про готовність почати ремонт моста в Станиці Луганській з 22 серпня.

Київ готовий розпочати ремонт моста в Станиці Луганській 22 серпня, - українська сторона на переговорах у Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці за підсумками засідання групи речниця представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона поінформувала Сайдіка про виконання взятих на себе зобов'язань із завершення розмінування в районі моста в Станиці Луганській і готовність розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року", - написала вона.

Оліфер підкреслила, що до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост бойовиків.

"Надалі демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" має бути одночасним і дзеркальним. Досягнуто домовленості, що всі роботи щодо мосту мають проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ", - додала вона.

Оліфер повідомила, що ТКГ обговорила важливість дотримання режиму припинення вогню напередодні нового навчального року, можливе звільнення утримуваних осіб і питання водопостачання Донбасу.

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