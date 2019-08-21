В "Лефортово" підтвердили переведення Клиха, Карпюка, Кольченка, Балуха і Сущенка

Про це "Медіазоні" повідомив член громадської спостережної комісії Євген Єнікєєв, передає Цензор.НЕТ.

За словами правозахисника, про переведення йому сказав начальник відділу режиму й охорони СІЗО Олександр Ханов. Водночас жодних документів він не продемонстрував.

Також Ханов заявив, що політв'язня Павла Гриба в "Лефортово" не переводили.

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"Про Гриба вони чомусь сказали, що його немає. Вони прямо по базі не перевіряли, це просто співробітник (Ханов. - Ред.), який нас супроводжував, сказав, що такого не пам'ятає і що його, швидше за все, немає", - розповів Єнікєєв.

Також в СІЗО сказали правозахисникам, що українські політв'язні відмовляються з будь-ким спілкуватися.

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Також в "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгенія Панова й Олексія Сизоновича.