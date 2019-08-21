Бекірова перевели з СІЗО до лікарні, - Денісова

Про це написала в фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокат Едема Бекірова повідомив, що сьогодні його підзахисний, якого утримують в Сімферопольському СІЗО, був доставлений в лікарню ім. Семашко. Його оглянули ендокринолог, невролог, кардіолог, а також було взято аналізи крові і сечі", - повідомила Денісова.

Також омбудсмен зазначила, що у вівторок, 27 серпня, очікується госпіталізація Бекірова в Республіканську лікарню неврології громадянського типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме 7-8 днів.

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"За результатами згаданих обстежень буде скликана лікарська комісія, яка повинна визначити, чи може він бути в умовах СІЗО. Сподіваюся, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт", - зазначила Денісова.

Також вона зазначила, що оскільки проведення цих обстежень ініціює уряд Російської Федерації, то можна говорити про виконання другого рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо Едема Бекірова.

"Я знову закликаю міжнародну спільноту тримати справу пана Бекірова під наглядом і не допускати порушення його прав і свобод", - зазначила омбудсмен.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.