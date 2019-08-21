Мирний житель підірвався на міні на Луганщині, - СММ ОБСЄ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"1 серпня медпрацівники лікарні в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) розповіли СММ, що 3 липня до них надійшов 35-річний чоловік з пораненнями, які дістав унаслідок розриву міни. 7 серпня чоловік повідомив спостерігачам по телефону, що дістав поранення 3 липня, після того, як його трактор наїхав на міну в лісосмузі недалеко від н. п. Іллєнко (підконтрольний уряду, 27 км на схід від Луганська). 19 серпня співробітник поліції повідомив, що чоловік дістав поранення після того, як його трактор наїхав на міну в лісосмузі поблизу Іллєнко; за даним інцидентом поліція порушила кримінальну справу", - йдеться у звіті.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим