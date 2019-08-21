Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у розстрілах на Майдані ексберкутівців Аброськіна, Зінченка, Маринченка та Янишевського, - Закревська

Як повідомила в фейсбуці адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, ться про Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Павлеа Аброськіна й Олега Янішевського, передає Цензор.НЕТ.

Сторона обвинувачення зазначила, що існує ризик втечі, якщо пом'якшити обвинуваченим запобіжний захід, пише Громадське. Закревська, яка представляє сторону потерпілих, погодилася з цим.

У результаті суд відхилив апеляційні скарги всіх чотирьох ексберкутівців і залишив їх під вартою.

Нагадаємо, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура й Олександр Маринченко звинувачуються в скоєнні терористичного акту, навмисному вбивстві 48 осіб, закінченому замаху на вбивство 80 осіб, перевищенні влади, а також незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагають для обвинувачених вищої міри покарання, можливої ​​в Україні, - довічне ув'язнення.

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