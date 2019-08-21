Зеленський затвердив новий склад комісії про помилування

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №615 опубліковано на сайті президента в середу, 21 серпня.

Зеленський також призначив заступниками голови комісії виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка і заступника керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівника управління з питань помилування Офісу президента Івана Пуховця.

До складу також увійшли виконавчий директор громадської організації Експертний центр з прав людини Юрій Бєлоусов, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, голова правління Міжнародної громадської організації Міжнародне товариство прав людини - Українська секція Андрій Сухоруков.

Секретарем комісії затверджено головного консультанта управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента Олександра Марченка.

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