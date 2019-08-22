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22.08.19 00:02

Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю)

Почесний патріарх Філарет звернувся до суду з позовом про захист честі й гідності на члена синоду Православної церкви України архієпископа Чернігівського та Ніжинського Євстратія (Зорю).

Філарет подав до суду на архієпископа ПЦУ Євстратія (Зорю)

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Зоря написав у фейсбуці.

"... з канцелярії митрополії мені передали, що прийшов лист з Шевченківського суду. Патріарх Філарет (Денисенко М. А.) судиться з архієпископом Євстратієм (Зорею І. В.) про "захист честі й гідності"", - повідомив він.

Архієпископ Євстратій зазначив, що раніше з цього ж приводу з ним судилися чоловічий монастир при Києво-Печерській лаврі і ТОВ "Союз православних журналістів".

"До речі, монастир МП і Товариство з обмеженою відповідальністю суди програли", - додав архієрей.

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