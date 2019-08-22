ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів

Зареєстровано 26 осіб за списком "Слуги народу", зокрема другий номер Руслан Стефанчук і четвертий номер Давид Арахамія, вісім представників "Опозиційної платформи - За життя", зокрема перший номер Юрій Бойко, вісім від "Європейської Солідарності" і п'ять - від "Батьківщини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

Також зареєстровано 36 депутатів-мажоритарників.

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Станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних у загальнодержавному багатомандантному виборчому окрузі та 155 - обраних в одномандатних виборчих округах.