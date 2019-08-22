Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.08.19 07:41

ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів

Центральна виборча комісія 21 серпня зареєструвала ще 83 народних депутатів, обраних на дострокових парламентських виборах.

ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів

Зареєстровано 26 осіб за списком "Слуги народу", зокрема другий номер Руслан Стефанчук і четвертий номер Давид Арахамія, вісім представників "Опозиційної платформи - За життя", зокрема перший номер Юрій Бойко, вісім від "Європейської Солідарності" і п'ять - від "Батьківщини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

Також зареєстровано 36 депутатів-мажоритарників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До майбутньої фракції "ЄС" у парламенті приєднаються самовисуванці Гончаренко і Лопушанський, - Ірина Геращенко

Станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних у загальнодержавному багатомандантному виборчому окрузі та 155 - обраних в одномандатних виборчих округах.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100