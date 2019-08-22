У робочій групі ТКГ з безпеки обговорювали відновлення розведення сил і засобів у Золотому та Петровському, - Сайдік

Про це заявив Сайдік після зустрічі в межах ТКГ та її робочих груп, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

"Головною темою сьогоднішнього засідання ТКГ була підготовка до ремонту моста в Станиці Луганській. Учасники ТКГ узгодили подальші необхідні для цього кроки. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування і про готовність почати ремонтні роботи, включно з усуненням фортифікаційних споруд. До речі, я щойно отримав ці повідомлення від української сторони", - заявив Сайдік.

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Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася й тема відновлення розведення сил і засобів у Золотому та Петровському.

"Економічна робоча група, серед інших тем, сьогодні обговорювала питання, пов'язані з водопостачанням в ОРДО та ОРЛО, зокрема фінансовий стан і підготовку до міжнародного аудиту підприємства "Вода Донбасу"", - наголошується в заяві.