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22.08.19 08:19

"Нуль українців або інших подібних", - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу

Ресторан у польській Гдині шукає кухарів, але претендентів-українців не розглядає, уточнюючи в оголошенні: "Нуль українців або інших подібних".

"Нуль українців або інших подібних", - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки Польщі планує звернутися в прокуратуру через можливий злочин - публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Також про цей інцидент повідомлять до Інспекції праці.

Нуль українців або інших подібних, - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу 01

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Водночас представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський оприлюднив заяву. У ній зазначено, що це оголошення - "прояв необдуманого рішення лише однієї людини".

Він додав, що оголошення викликало "хвилю хейту" стосовно працівників ресторану, а також сім'ї, якій він належить, включно з погрозами спалити заклад.

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