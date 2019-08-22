"Нуль українців або інших подібних", - ресторан у Польщі про умови прийому кухарів на роботу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Центр відстеження расистської та ксенофобської поведінки Польщі планує звернутися в прокуратуру через можливий злочин - публічний заклик до ненависті на національному ґрунті. Також про цей інцидент повідомлять до Інспекції праці.

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Водночас представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський оприлюднив заяву. У ній зазначено, що це оголошення - "прояв необдуманого рішення лише однієї людини".

Він додав, що оголошення викликало "хвилю хейту" стосовно працівників ресторану, а також сім'ї, якій він належить, включно з погрозами спалити заклад.