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22.08.19 08:28

"Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає", - 19-річний політв'язень Ейдер

Московський міський суд залишив чинною постанову Лефортовського районного суду Москви від 17 липня щодо продовження запобіжного заходу шістьом українським військовополоненим морякам.

"Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає", - 19-річний політв'язень Ейдер

Про це написала у фейсбуці адвокатка Андрія Ейдера Олександра Маркова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що її підзахисний виступив у дебатах із промовою і навела цитату: "Я не розумію, як ця ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій уже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти".

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Також адвокатка опублікувала думки Андрія Ейдера щодо поточної ситуації: "Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси, відбувся в "закритому режимі". Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити стосовно чинних військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться "закритий режим" - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про "чудові" умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю вдячність волонтерам, які нам завжди допомагають.

До всього вищесказаного хочу додати про повне ігнорування міжнародних домовленостей, рішень тощо з боку російських судів.

Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд восторжествує.

З повагою, матрос МБАК "Бердянськ" Ейдер А.Д."

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Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає, - 19-річний політвязень Ейдер 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.

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