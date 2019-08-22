"Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає", - 19-річний політв'язень Ейдер

Про це написала у фейсбуці адвокатка Андрія Ейдера Олександра Маркова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що її підзахисний виступив у дебатах із промовою і навела цитату: "Я не розумію, як ця ситуація може розцінюватися не як збройний конфлікт з урахуванням того, скільки міжнародних організацій уже висловило ставлення до зазначеного інциденту. Я наполягаю і сподіваюся на те, що суд візьме до уваги думку міжнародних судових органів і звільнить нас з-під варти".

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Також адвокатка опублікувала думки Андрія Ейдера щодо поточної ситуації: "Позаду черговий судовий процес, підсумок якого був цілком очікуваним. Він, як і попередні процеси, відбувся в "закритому режимі". Абсурд! Навіть судове засідання закривають з надуманих причин, про яке здорове рішення суду можна говорити? Про який суд взагалі можна говорити стосовно чинних військовослужбовців? Уже майже дев'ять місяців ми є учасниками цієї постановки в цьому театрі абсурду. Але так і не можемо вникнути в суть цієї п'єси. Клопотання відхиляються, вводиться "закритий режим" - робиться все, щоб не пролити світло на цю постановку. Тим часом по ТБ продовжують називати нас злочинцями, говорити про "чудові" умови утримання. Я, як і всі моряки, висловлюю вдячність волонтерам, які нам завжди допомагають.

До всього вищесказаного хочу додати про повне ігнорування міжнародних домовленостей, рішень тощо з боку російських судів.

Чи боюся я висловлювати свою точку зору? - Ні! Силу волі українського моряка не зламати. Після всіх пережитих труднощів вона тільки міцнішає. Сподіваюся, що здоровий глузд восторжествує.

З повагою, матрос МБАК "Бердянськ" Ейдер А.Д."

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.