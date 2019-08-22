Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Президент зазначив, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося: "Український Крим і надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни".

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - написав Зеленський.

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"Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету", - додав глава держави.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.