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22.08.19 07:37

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

21 серпня збройні формування РФ та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб 01

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