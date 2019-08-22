Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Старогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.