Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:
- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється, що від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.