75% трудових мігрантів у Польщі - українці, - ZUS

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

"На польському ринку дедалі більше іноземців, що знаходять тут легальне працевлаштування", - повідомляє Заклад соціального страхування (пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

За словами речника цієї установи Войцеха Андрусевича, від початку року кількість зареєстрованих у ZUS іноземців зросла на 75 тисяч і наприкінці червня досягла 644 тисяч.

"Звісно, більшість з них, 483 тисячі, є громадянами України. Наступна національна група вже в понад десятеро менша. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких є в межах 38 тисяч. Далі маємо грузинів – приблизно 9,5 тисячі, а потім молдаван і громадян Росії – понад 8 тисяч", - повідомив він.

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Андрусевич додає, що всі зареєстровані у ZUS іноземці працевлаштовані в Польщі легально: "Насправді в межах 70% тих, хто розпочинає у Польщі працю (ми тут говоримо про іноземців), розпочинають її, маючи ставку. Лише в межах 3-4% - це ті, хто відкриває власну підприємницьку діяльність. А решта – це ті, хто працює на основі договору доручення".

Експерт з ринку праці Анджей Кубісяк з Польського економічного інституту наголошує, що ці дані його не здивували.

"Ми бачимо постійний наплив іноземців на польський ринок праці. Це доказ того, що ми весь час є досить містким ринком, з’являються нові робочі місця і той обсяг вакансій, що є у Польщі, залишається на досить незмінному рівні – понад 140 тисяч незаповнених робочих місць – призводить до того, що фірми й надалі хочуть працевлаштовувати іноземців, передусім працівників з України", - сказав він.

Галузями, що найчастіше потребують українських працівників, є промислова, будівельна та транспортно-логістична, - додає Кубісяк.

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