Вінницьку справу "горіхової мафії" можуть "поховати". Питання стосується 300 млн грн недоотриманих податків: депутат облради Зозуля звернувся до ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання VinnytsiaToday.

Депутат Вінницької обласної ради Григорій Зозуля, член міжфракційного депутатського об’єднання "Антикорупційний рух" у Вінницькій обласній Раді, звернувся зі зверненням до Генеральної прокуратури з приводу надання інформації щодо розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за підозрою групи осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 205 КК України.

За його словами, "питання розслідування вкрай резонансної справи, можливого стійкого ієрархічного об’єднання в лавах ДФС, за участю голови Вінницької ДФС Руслана Осмоловського, мусить мати більший суспільний розголос і громадськість має знати більше деталей щодо перебігу справи. Адже зараз існує загроза, що її можуть просто "поховати", не довівши до кінця. Питання стосується 300 млн грн недоотриманих податків, які мали піти на соціальні проєкти та розвиток інфраструктури нашої держави".

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Депутат припускає, що зараз вчиняються дії, щоб ухилитися від відповідальної посадовими особами. Зокрема, 25.04.2019 року до Господарського суду Вінницької області надійшла заява № б/н від 24.04.2019 року Головного управління ДФС у Вінницькій області про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Омегаплюс". Заява підписана керівником ГУ ДФС у Вінницькій області. Саме ТОВ "Омегаплюс", яке фігурує у кримінальній справі щодо Осмоловського, має заборгованість перед бюджетом у розмірі 146 млн грн.

Депутат переконаний, що ухвалення рішення судом про банкрутство ТОВ "Омегаплюс" та списання податкового боргу, можливо, спричинить неможливість притягнення посадових осіб, зокрема Осмоловського, до відповідальності, оскільки сума податкового зобов’язання перед державою в підприємства просто зникне. Також депутат у своєму запиті просить Генеральну прокуратуру, дізнатись про те, на якій стадії нині це кримінальне провадження, які заходи прокуратура вживала щодо розслідування справи тощо.

Нагадаємо, в липні 2018 року Генеральна прокуратура заявила про розкриття "стійкого ієрархічного об’єднання" в лавах Державної фіскальної служби. Зокрема, тоді про це заявив генеральний прокурор на брифінгу 16 липня, відповідаючи на запитання про обшуки у вінницькій ДФС.