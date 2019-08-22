Росія назвала заяву Зеленського щодо звільнення полонених і повернення Криму "безглуздим набором літер"

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Президенте України, Вам підсунули безглуздий набір літер.

1. Дипломатія - це діяльність держави щодо здійснення цілей і завдань власної зовнішньої політики, а також щодо захисту інтересів країни та її громадян за кордоном.

Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини - середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову посісти своє місце в порядку денному дипломатії".

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2. Перебувати в порядку денному (в цьому випадку, мабуть, малося на увазі центральних світових форумів) - означає те, що учасники форуму обговорюють державу. Росію "сімка" обговорює регулярно. Тому і ця думка сформульована неграмотно.

3. Якщо під "високою дипломатією" Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищою є все-таки Рада Безпеки ООН, де Росія бере участь і у формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики. Не треба ображати центральний орган Організації Об'єднаних Націй, чиї рішення є обов'язковими для виконання. До речі, Мінські угоди були підтримані резолюцією Ради Безпеки. Відповідно Україна зобов'язана їх виконати.

4. Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності.

Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", - заявила Захарова.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до "Великої вісімки", якби хтось виступив з відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон і Трамп домовилися запросити Росію на конференцію "Великої сімки" наступного року.

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".