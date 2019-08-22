У Слов'янську відмовилися від навчання дітей у школі російською мовою, - міськрада

Про це розповіла заступник керівника відділу освіти Слов'янської міської ради Марина Хохлова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слов'янські відомості.

Хохлова підкреслила, що в школах мова навчання - українська, і якщо будуть класи з російською мовою навчання, то виникатиме проблема з підручниками російською мовою і дидактичними матеріалами. Також того вимагає закон, хоча були батьки, які висловлювали своє невдоволення відсутністю російськомовних класів.

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Зараз відділ освіти закуповує підручники та дидактичні матеріали українською мовою, і не має сенсу витрачати кошти на закупівлю підручників, надрукованих російською мовою.

"Навіть з економічного змісту – це не вигідно, і далі після початкових класів освіта все одно буде відбуватися державною мовою", - зазначила заступник начальника відділу освіти.